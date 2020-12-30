«Никакой угрозы государству их деятельность не несет и нести не может». Оксана Пушкина осудила включение центра «Насилию.нет» в список «иноагентов»

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала решение властей включить центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» в список «иностранных агентов». Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Пушкина назвала «Насилию.нет» одной из лучших российских общественных организаций помощи жертвам насилия и отметила, что это не первый случай, когда эффективные НКО попадают в список «иностранных агентов» «на основании анонимных доносов».
Неделю назад иностранным агентом признали фонд «Гуманитарное действие», который оказывает медико-социальную помощь наркозависимым людям, ведет профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза. Как член попечительного совета фонда «СПИД.Центр», я солидарна с коллегами, которым предстоит защищать свое доброе имя в суде.
Пушкина добавила, что центр «Насилию.нет» и ряд других НКО, которые борются с домашним насилием в России, не раз подавали заявки на получение президентских грантов, но им отказывали. В итоге они обращаются за международной грантовой поддержкой, рискуя получить статус «иноагента».
Это штрафы, непосильные расходы на бюрократию, публичный ярлык, который бесповоротно закрывает возможности работы с местными властями.
Пушкина подчеркнула, что в последние годы государство выдает гранты общественным объединениям, которые выступают за традиционные ценности. Кроме того, по ее словам, «в России беспрепятственно действует обширная сеть ультраконсервативных фондов, пользующихся иностранной поддержкой».
Закон об иностранных агентах был принят, чтобы выявить общественные организации, которые финансируются из-за рубежа и вмешиваются в политический процесс в России. Фонд «Насилию.нет» не занимается политикой, он существует только потому, что государство не ведет системной борьбы с домашним насилием. Я глубоко убеждена, что эта организация приносит большую пользу обществу, во всеуслышание говоря о проблеме домашнего насилия. Никакой угрозы государству их деятельность не несет и нести не может.…>
О том, что центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» признали «иностранным агентом», стало известно 29 декабря. Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» был включен в список «иноагентов» 21 декабря.