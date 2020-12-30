«Никакой угрозы государству их деятельность не несет и нести не может». Оксана Пушкина осудила включение центра «Насилию.нет» в список «иноагентов»

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала решение властей включить центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» в список «иностранных агентов». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Пушкина назвала «Насилию.нет» одной из лучших российских общественных организаций помощи жертвам насилия и отметила, что это не первый случай, когда эффективные НКО попадают в список «иностранных агентов» «на основании ».

Неделю назад иностранным агентом признали фонд «Гуманитарное действие», который оказывает медико-социальную помощь наркозависимым людям, ведет профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза. Как член попечительного совета фонда «СПИД.Центр», я солидарна с коллегами, которым предстоит защищать свое доброе имя в суде.

Пушкина добавила, что центр «Насилию.нет» и ряд других НКО, которые борются с домашним насилием в России, не раз подавали заявки на получение президентских грантов, но им отказывали. В итоге они обращаются за международной грантовой поддержкой, рискуя получить статус «иноагента».

Это штрафы, непосильные расходы на бюрократию, публичный ярлык, который бесповоротно закрывает возможности работы с местными властями.

Пушкина подчеркнула, что в последние годы государство выдает гранты общественным объединениям, которые выступают за традиционные ценности. Кроме того, по ее словам, «в России беспрепятственно действует обширная сеть ультраконсервативных фондов, пользующихся иностранной поддержкой».

О том, что центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» признали «иностранным агентом», стало известно 29 декабря. Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» был включен в список «иноагентов» 21 декабря.