Власти Москвы обосновали коронавирусом 97% избыточных смертей в ноябре. Накануне Росстат говорил лишь о 43% в масштабах всей страны

В Москве в ноябре 2020 года умерли 14 456 человек, сообщил департамент здравоохранения города. Это на 4730 смертей больше, чем в этом же месяце годом ранее.

При этом в 4542 случаях (97% избыточной смертности) в качестве основной или сопутствующей причины смерти в мэрии назвали ковид (3418 человек умерли от болезни как от основной причины, еще 1124 человека с положительным тестом на коронавирус умерли от других причин). Отдельно в мэрии посчитали 188 случаев, когда коронавирус оказал существенное влияние на развитие другого заболевания.

Накануне статистику смертности в ноябре в масштабах всей страны опубликовал Росстат. Всего в ноябре в России умерли 219 872 человека, что на 78 541 человека больше, чем годом ранее. При этом ковид в качестве основной или сопутствующей причины смерти был указан только в — то есть им, по данным Росстата, обосновывается только 42,6% избыточной смертности.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что с начала года коронавирус стал причиной 81% избыточных смертей в России.

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