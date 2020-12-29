Власти Москвы обосновали коронавирусом 97% избыточных смертей в ноябре. Накануне Росстат говорил лишь о 43% в масштабах всей страны

В Москве в ноябре 2020 года умерли 14 456 человек, сообщил департамент здравоохранения города. Это на 4730 смертей больше, чем в этом же месяце годом ранее.
При этом в 4542 случаях (97% избыточной смертности) в качестве основной или сопутствующей причины смерти в мэрии назвали ковид (3418 человек умерли от болезни как от основной причины, еще 1124 человека с положительным тестом на коронавирус умерли от других причин). Отдельно в мэрии посчитали 188 случаев, когда коронавирус оказал существенное влияние на развитие другого заболевания.
В ноябре наблюдался рост числа новых случаев коронавируса — для сравнения в октябре в среднем выявляли 4244 новых случаев в сутки, а в ноябре — уже 6053. В среднем в ноябре выявляли на 43% больше новых случаев, чем в октябре. Несмотря на существенный рост заболеваемости, доля умерших увеличилась незначительно — с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре. То есть всего на 0,2%. При этом, как подчеркивалось ранее, коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти.
Накануне статистику смертности в ноябре в масштабах всей страны опубликовал Росстат. Всего в ноябре в России умерли 219 872 человека, что на 78 541 человека больше, чем годом ранее. При этом ковид в качестве основной или сопутствующей причины смерти был указан только в 33 467 случаях — то есть им, по данным Росстата, обосновывается только 42,6% избыточной смертности.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что с начала года коронавирус стал причиной 81% избыточных смертей в России.