ЦБ предложил внедрить универсальный платежный адрес, чтобы упростить переход клиентов из банка в банк

Банк России предложил способ упростить для клиентов смену кредитной организации, сообщает РБК. Регулятор планирует разработать механизм «универсального платежного адреса», при помощи которого можно будет зачислять средства получателю при изменении его банковских реквизитов.

Об этом говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли. Документ есть в распоряжении РБК.

В настоящий момент большинство банковских счетов и платежей граждан приходятся на долю Сбербанка. Такая ситуация, считает ЦБ, может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков.

Запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» должен способствовать развитию конкуренции.

На долю Сбербанка, пишет РБК, сейчас приходится 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт. Также Сбербанк наряду с ВТБ лидирует на рынке платежей.

Национальная платежная система была запущена в России в 2014 году. Ее создание было ускорено на фоне санкций, введенных в отношении РФ из-за присоединения Крыма и роли России в украинском кризисе. Visa и MasterCard — могут проводить внутрироссийские платежи только через Национальную платежную систему.

В рамках Национальной платежной системы были запущены карта «Мир» и Система быстрых платежей, к которой Сбербанк подключился лишь через некоторое время после начала ее работы.