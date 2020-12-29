Ритейлеры попросили Собянина временно снять запрет на онлайн-продажу алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли ( ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина временно разрешить ритейлерам дистанционные продажи алкоголя. Об этом РБК рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Ассоциация аргументирует предложение тем, что в праздники люди чаще будут ходить в торговые центры и магазины. При этом ограничение времени их работы во время эпидемии «приводит к концентрации людей в сокращенное время работы», говорят в АКИТ.

«Одним из факторов, которые заставляют людей выходить из добровольной самоизоляции становится ограничение возможности покупать нужный ассортимент товаров в интернете», — передает РБК доводы ритейлеров.

По оценке АКИТ, если снимать запрет на интернет-торговлю спиртным «в пиковые периоды», полностью на онлайн-покупки перейдут 20% потребителей.

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2017 года, напоминает РБК. Последний раз отменить запрет предлагали Минфин и Минпромторг в мае 2020-го в рамках плана восстановления экономики после эпидемии COVID-19.

По данным Росалкогольрегулирования, которые приводит РБК, к концу декабря 2020 года такую услугу предлагали 5312 сайтов. В Роскомнадзоре сообщили, что на 28 декабря было заблокировано 2356 ресурсов, 3020 сайтов «удалили подобные сведения после получения уведомления».

Как добавляет РБК, сотрудники издания смогли приобрести алкоголь с доставкой в онлайн-магазине «Золотая балка» (сайт бутиков «Крымских вин») и в «Утконосе».