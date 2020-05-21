Минфин и Минпромторг предложили разрешить магазинам, кафе и ресторанам торговать алкоголем онлайн

Магазинам, ресторанам и кафе предлагают дать возможность торговать алкогольными напитками онлайн. Соответствующее предложение, пишут «Ведомости», содержится в проекте плана восстановления экономики после эпидемии COVID-19.

Кроме того, предлагается дать возможность торговать пивом на автозаправках, где сейчас запрещена продажа любого алкоголя.

Также авторы документа считают, что нужно снять запрет на торговлю алкоголем в заповедниках, национальных парках и сократить перечень мест, вблизи которых нельзя продавать спиртное, оставив в нем лишь школы и детские сады.

Пресс-служба правительства РФ на просьбу «Ведомостей» прокомментировать проект пока не ответила.

Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена постановлением правительства от 2007 года. Смягчение этого запрета обсуждается как минимум с 2014 года. Категорически против онлайн-торговли алкоголем выступает Минздрав, считающий, что это может привести к росту потребления спиртных напитков.