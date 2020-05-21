Минфин и Минпромторг предложили разрешить магазинам, кафе и ресторанам торговать алкоголем онлайн
Магазинам, ресторанам и кафе предлагают дать возможность торговать алкогольными напитками онлайн. Соответствующее предложение, пишут «Ведомости», содержится в проекте плана восстановления экономики после эпидемии COVID-19.
Кроме того, предлагается дать возможность торговать пивом на автозаправках, где сейчас запрещена продажа любого алкоголя.
Также авторы документа считают, что нужно снять запрет на торговлю алкоголем в заповедниках, национальных парках и сократить перечень мест, вблизи которых нельзя продавать спиртное, оставив в нем лишь школы и детские сады.
Пресс-служба правительства РФ на просьбу «Ведомостей» прокомментировать проект пока не ответила.
Бизнес поднимал этот вопрос еще в середине марта, перед началом режима самоизоляции: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просила премьер-министра России Михаила Мишустина как можно скорее внести в Госдуму законопроект. Из-за распространения коронавирусной инфекции люди остаются дома и предпочитают онлайн-покупки походам в магазин, говорилось в письме.
Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена постановлением правительства от 2007 года. Смягчение этого запрета обсуждается как минимум с 2014 года. Категорически против онлайн-торговли алкоголем выступает Минздрав, считающий, что это может привести к росту потребления спиртных напитков.