Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не знает о действиях Федеральной службы исполнения наказаний, которая потребовала от политика Алексея Навального явиться для проверки в Москву.

Любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну. Здесь никаких ограничений ни для кого быть не может. Было бы корректнее обращаться во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу. Если вы думаете, что он [Путин] вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Президент не осведомлен о требованиях ФСИН.

28 декабря управление ФСИН по Москве пригрозило, что обратится в суд с требованием заменить с условного на реальный срок, назначенный Алексею Навальному по . Служба потребовала, чтобы Навальный, который сейчас находится в Германии, явился в филиал ведомства в Москве утром 29 декабря.

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