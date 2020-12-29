ФСБ объявила о раскрытии мошенничества с зарплатами преподавателей РАНХиГС. Задержана декан одного из факультетов

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) раскрыто хищение бюджетных средств, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники высшего учебного заведения, заявили в ЦОС ФСБ, «организовали преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».

Один из участников задержан с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза, заявили в ФСБ, не уточняя подробностей. По данным источника ТАСС, задержана декан факультета госуправления экономикой, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Ларина Светлана Евгеньевна. Суд отправил ее под домашний арест, заявил собеседник агентства. Также источник ТАСС сообщил, что «основной фигурант дела — это директор института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц».

Обновление. Лефортовский суд Москвы отправил Светлану Ларину под домашний арест, а Игоря Барцица — в СИЗО. Обоим фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в суде.

Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ — одно из крупнейших российских высших учебных заведений. РАНХиГС регулярно попадает в рейтинги лучших вузов России.