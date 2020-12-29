Бывший схиигумен Сергий арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схиигумена Сергия (Романова).

Сергию предъявлены обвинения в склонении к самоубийству (часть 3 статьи 101 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 3 статьи 148) и самоуправстве (статья 330).

Защита Сергия уже заявила, что будет обжаловать арест.

Сергий — один из наиболее известных священников Урала. Весной его запретили в служении из-за радикальных взглядов на пандемию коронавируса; вскоре после этого он захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь и продолжил проводить там богослужения. В октябре его отлучили от церкви.

Дело о доведении самоубийство начали расследовать после публикации одной из проповедей Сергия с названием «За Веру Христову мы насмерть стоим». По другим двум статьям бывший схиигумен стал обвиняемым после того, как отказался пустить на территорию Среднеуральского монастыря представителей Екатеринбургской епархии для инвентаризации имущества.

Сотрудники правоохранительных органов взяли Среднеуральский монастырь штурмом в ночь на 29 декабря. После этого Сергия доставили в Москву.