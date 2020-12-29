Байден обвинил руководство Пентагона в создании помех при передаче полномочий

Политическое руководство министерства обороны США препятствует передаче полномочий следующей президентской администрации. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден, пишет The New York Times.

Прямо сейчас мы не получаем от уходящей администрации всю информацию, которая нам нужна, по ключевым вопросам безопасности. По моему мнению, это не что иное, как безответственность.

Байден заявил, что его команда также столкнулась с препятствиями со стороны политического руководства Административно-бюджетного управления США, которое занимается подготовкой бюджета страны и контролирует его исполнение.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что ведомство делает все возможное для передачи полномочий. По словам Миллера, Пентагон уже предоставил команде Байдена более пяти тысяч документов — гораздо больше, чем запрашивалось изначально.

При этом источник CNN заявил, что Пентагон все еще не провел с командой Байдена встречи по наиболее важным вопросам.

В середине декабря Пентагон отменил все встречи с командой Джо Байдена по поводу передачи полномочий. Кристофер Миллер объяснил это обоюдным решением приостановить работу на время рождественских и новогодних праздников, но члены команды Байдена отрицают, что соглашались на это.

Кристофер Миллер был назначен исполняющим обязанности министра обороны в ноябре — уже после того, как действующий президент США Дональд Трамп проиграл Джо Байдену на выборах 3 ноября.

Трамп отказался признать победу Байдена и подал ряд исков о пересчете голосов. Администрация Трампа начала процесс передачи полномочий команде Байдена лишь в конце ноября, с задержкой в три недели.