В Подмосковье с 1 по 7 января приостановят вакцинацию против коронавируса

С 1 по 7 января 2021 года в Московской области приостановят кампанию по вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, передает ТАСС.

С 7-го числа, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 у нас будет пауза по вакцинам, а, соответственно, с 7-го числа все силы будут мобилизованы для того, чтобы вакцинацию продолжать

Вакцинация против коронавируса в Подмосковье началась одновременно с Москвой, 5 декабря. В регионе открыли 93 пункта для прививок. С 28 декабря открыта запись на вакцинацию в том числе для людей старше 60 лет.