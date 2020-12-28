Конституционный суд РФ разрешил губернаторам ограничивать передвижение граждан во время эпидемии

Руководство регионов вправе ограничивать передвижение граждан во время пандемии. Такое постановление принял Конституционный суд (КС) РФ, передает «Интерфакс».

В КС обращался городской суд подмосковного Протвино, который просил проверить конституционность постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о самоизоляции.

Поводом для обращения в КС стало дело местного жителя, который в апреле 2020 года вышел из дома без необходимости, нарушив требование из постановления Воробьева. Но суд не оштрафовал его за отсутствием состава преступления.

Суд Протвино также ссылался на 27 статью Конституции РФ, которая гарантирует право на свободу передвижения, и счел, что у губернаторов нет полномочий ограничивать это право.