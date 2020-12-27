В московском метро при задержании умер мужчина

Мужчина умер во время задержания на станции «Щукинская» московского метро 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Как говорят в МВД, мужчина «начал неадекватно себя вести и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания полицейских».

«Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание», — приводит ТАСС сообщение МВД.

В ведомстве уточнили, что мужчине оказали доврачебную помощь, приехавшие по вызову медики скорой констатировали смерть.

Идет проверка, по итогам которой должны установить причину смерти.