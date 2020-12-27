СК начал проверку после смерти пожилой женщины с COVID-19 в Воронежской области. Родственники утверждают, что в больнице ее не кормили и не оказывали помощь

СК начал проверку по сообщениям СМИ о смерти пожилой женщины с диагнозом COVID-19 в Бобровской районной больнице Воронежской области. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального СК Ольга Бовт.

Издание «Блокнот» 26 декабря опубликовало ролик жительницы Воронежской области Алеси Литвиновой, которая рассказала, что в больнице «не следили за состоянием и самочувствием» ее бабушки.

«Она ничего не ела 15 дней и вскоре совсем не могла встать и даже сходить в туалет, никто ей помощь в поддержании жизнедеятельности не оказал. Через несколько дней от голода бабушка потеряла сознание», — цитирует «Блокнот» Литвинову.

Женщину перевели в реанимацию, через несколько дней она пришла в себя, и ее 18 декабря перевели в больницу по месту жительства, где она умерла через два часа, говорит Литвинова.

В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что внутренняя проверка в Бобровской больнице не подтвердила сообщения СМИ.

Как утверждают чиновники, медикам «удалось стабилизировать состояние [пациентки] и достичь устойчивой динамики выздоровления от COVID-19, достаточной для выписки на долечивание по месту жительства».

«После госпитализации в Таловскую райбольницу у больной произошла внезапная непредотвратимая тромбоэмболия, которая не могла быть прогнозирована», — приводит ТАСС сообщение воронежского минздрава.