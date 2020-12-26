За 16 часов следователи пять раз допросили Любовь Соболь. У нее прошла очная ставка с тещей сотрудника ФСБ Кудрявцева

Следователи провели очную ставку между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь и Галиной Субботиной, тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника отравления Алексея Навального.

Очную ставку провели вечером 25 декабря, рассказала в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Вчера целый день на протяжении почти 16 часов с ней (Соболь) проводили следственные действия. Она сказала, что с ней были проведены очные ставки: одна из них была с тещей того самого Кудрявцева, причем эта очная ставка проходила в десять вечера. Она с адвокатом возражала против проведения очной ставки в такое позднее время, но им отказали.

Марина Литвинович сообщила, что после пяти допросов подряд Соболь перевели в статус подозреваемой в незаконном проникновении в жилище с угрозой насилия.

Около часа ночи 26 декабря Соболь привезли в изолятор временного содержания на Петровке в Москве, где поместили в трехместную камеру. По словам Соболь, которые привела Литвинович, изолятор напоминает «детский лагерь восьмидесятых годов».

По уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, по которому проходит Соболь, назначили восемь экспертиз, в том числе экспертизу ДНК, для чего у сотрудницы ФБК взяли защитную маску, которую она носила. По словам Литвинович, «целых шесть следователей ведут дело Соболь».

Любовь Соболь задержали 25 декабря после обыска в ее квартире. Уголовное дело возбудили после заявления Галины Субботиной после того, как, по версии следствия, Соболь и ее соратники «неоднократно пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины». Сама Соболь говорила, что приходила к квартире Константина Кудрявцева, звонила в дверь, но ей не открыли, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру. Алексей Навальный при этом говорил, что Субботина сама вышла к Соболь из квартиры.

21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого он представил как сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который входил в команду людей, стоящих за отравлением оппозиционера. В ходе беседы Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил предоставить отчет об операции ФСБ. Кудрявцев рассказал некоторые детали отравления. В ФСБ называли этот разговор подделкой.

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