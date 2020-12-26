Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от ковида «Спутник V». Ее эффективность для пожилых людей оценили в 90%

Обновление. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), курирующем создание «Спутник V», сообщили, что эта вакцина показала эффективность свыше 90% на людях старше 60 лет, пишет «Интерфакс».

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что возглавляемое им ведомство разрешило применять вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По словам Мурашко, исследования подтвердили, что применение вакцины безопасно для людей старшего возраста.

Вакцину «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Общую эффективность препарата оценивают в 91,4% (против тяжелых случаев — 100%). Директор центра Александр Гинцбург говорил ранее, что испытания вакцины на людях старше 60 лет планируют завершить в середине 2021 года.

Президент России Владимир Путин ранее в декабре сообщил, что пока не прививался от коронавирусной инфекции, поскольку старше 60 лет.