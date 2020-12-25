Выпускникам российских школ разрешили в 2021 году сдать в два раза меньше экзаменов

Ученики одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, в 2021 году будут вместо ЕГЭ сдавать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ.

Те старшеклассники, что планируют идти в вузы, будут сдавать ЕГЭ только по русскому. Экзамена по математике базового уровня не будет.

Девятиклассники в рамках основного госэкзамена (ОГЭ) сдадут только русский и математику, а до этого напишут контрольные по одному предмету на выбор. В министерстве уточнили, что результаты контрольных не повлияют на допуск к ОГЭ и на получение аттестата.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, решение сократить количество выпускных экзаменов приняли из-за эпидемии COVID-19. Предполагается, что таким образом получится снизить риск распространения инфекции в школах во время итоговой аттестации.

Обычно русский язык для выпускников 11 классов — обязательный к сдаче предмет, как и математика. Базовый уровень математики в 11 классе сдают те, кто не планирует затем получать высшее и те, у кого математики не будет на вступительных испытаниях (в противном случае нужно сдавать профильный уровень). Девятиклассники сдают обязательные русский и математику и экзамены по двум предметам на выбор.

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