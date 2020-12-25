Сбербанк: число переболевших коронавирусом россиян в шесть раз выше официального. Ежедневно заражаются 165 тысяч человек

Реальное количество жителей России, заболевших ковидом с начала пандемии, может превышать данные официальной статистики в шесть раз. К такому выводу пришли аналитики «Сбериндекса».

Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5-6 раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни. В отсутствие обязательного сплошного тестирования такие случаи остаются не выявленными, что завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев.

По мнению аналитиков, сейчас ковидом ежедневно могут заражаться около 165 тысяч человек. К Новому году, считают в «Сбериндексе», коронавирусом могут переболеть 16,6 миллиона россиян.

По официальным данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России с начала пандемии заболели почти три миллиона человек. В конце декабря фиксируется 28-29 тысяч случаев заболевания ежедневно.

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