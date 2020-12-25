Россия оказалась на третьем месте в мире по числу камер видеонаблюдения. После Китая и США

Россия находится на третьем месте в мире по количеству камер видеонаблюдения. Об этом говорится в исследовании рынка облачного видеонаблюдения и видеоаналитики TelecomDaily, детали которого приводит «Коммерсант».

В общей сложности в России установлены 13,5 миллиона камер. Больше половины из них (58,7%) — камеры коммерческих организаций для обеспечения собственной безопасности. В государственных учреждениях и на улицах городов за счет бюджета поставлены 32,8% камер. Еще 8,5% установили физические лица.

Среди стран мира больше всего камер установлено в Китае — 200 миллионов, на втором месте идут США с 50 миллионами. По количеству камер на душу населения США немного опережают Китай (153 против 144 на тысячу человек). В России на тысячу человек приходится 93 камеры.

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