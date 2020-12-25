Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к производителю ракет-носителей «Союз» ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс», пишет «Коммерсант».

Сумма иска, следует из картотеки Арбитражного суда, 4,7 миллиарда рублей. Суть исковых претензий не раскрывается.

РКЦ «Прогресс» — одна из компаний российской космической отрасли, которая 21 декабря попала в санкционный список США.

В июле Минобороны выиграло иск к РКЦ «Прогресс» на сумму 2,1 миллиарда рублей. Иск рассматривался в закрытом режиме из-за секретных документов, суть претензий не раскрывалась. РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщало, что иск мог быть связан со срывом производства военных спутников.