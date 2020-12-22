США наложили торговые ограничения на четыре десятка российских компаний. Под санкции также попали СВР и Минобороны

Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний из России и Китая, названных «конечными военными пользователями». По мнению ведомства, эти организации связаны или сотрудничают с вооруженными силами и представляют угрозу для страны.

Указанным компаниям запретят приобретать различные товары и технологии у США. Американские компании будут обязаны получать специальные лицензии для экспорта продукции фигурантам этого списка.

В перечне Минторга указаны 58 китайских и 45 российских компаний. Помимо предприятий в списке упоминаются Минобороны России, Служба внешней развездки, а также ФГБУ и специальный летный отряд «Россия» администрации президента РФ.

Адмиралтейские верфи НИТИ Александрова OOO «Арryт» Центр коммуникаций Минобороны Институт катализа имени Борескова ФГБУ администрации президента РФ Специальный летный отряд «Россия» администрации президента РФ НИИ автоматики имени Духова Служба внешней разведки Экспертно-криминалистический центр нижегородского главка МВД России Корпорация «Иркут» Научно-производственная корпорация «Иркут» АО НИИ вычислительной техники ЦНИИМаш Ракетно-космический центр «Прогресс» Каменск-Уральский металлургический завод Казанский вертолетный завод Комсомольский-на-Амуре авиационный завод ВСМПО АВИСМА Минобороны «Молот-Оружие» НПО «Высокоточные комплексы» НПО «Сплав» «Оборонпром» ПАО Авиакомпания Бериева ПАО Корпорация «Иркут» «Казанские вертолеты» НИИ «Полюс» имени Стельмаха «Промтех-Дубна» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Концерн «Радиотехнические и информационные системы» RApart Services «Рособоронэкспорт» «Ростех» «Ростех» — «Азимут» Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» «Вертолеты России» ПАО Компания «Сухой» «Гражданские самолеты Сухого» Корпорация 'Тактическое ракетное вооружение» АО «Туполев» ОДК — «Сатурн» Объединенная авиастроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная приборостроительная корпорация

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал введение экспортных ограничений «деструктивными действиями» США, которые «подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу».

Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы «подрывают» нацбезопасность США… Подобные шаги ввергают наши отношения в еще больший кризис. Выход из него возможен только, если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим.