Историк Соколов получил 12 с половиной лет лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 12 с половиной годам лишения свободы бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Отбывать наказание Соколов должен в колонии строгого режима.

Соколов признан виновным в аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения, а также в незаконном хранении оружия.

Прокуратура просила для Соколова 15 лет заключения, защита — не более восьми лет.

В ходе процесса Соколов признал вину в убийстве. Он настаивал, что оно было «спонтанным и не контролируемым» и что он совершил его, потому что Ещенко оскорбляла его детей.