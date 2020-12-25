Историк Соколов получил 12 с половиной лет лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко
Источник: Meduza
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 12 с половиной годам лишения свободы бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Отбывать наказание Соколов должен в колонии строгого режима.
Соколов признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения, а также в незаконном хранении оружия.
Прокуратура просила для Соколова 15 лет заключения, защита — не более восьми лет.
В ходе процесса Соколов признал вину в убийстве. Он настаивал, что оно было «спонтанным и не контролируемым» и что он совершил его, потому что Ещенко оскорбляла его детей.