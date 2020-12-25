Бывший профессор РГПУ Александр Кобринский подал в суд на журналистку «Холода» после текста о домогательствах к студенткам

Бывший преподаватель РГПУ имени Герцена подал в суд на журналистку издания «Холод» Софью Вольянову. Иск 21 декабря поступил в Петроградский районный суд Петербурга. Первым внимание на это обратила «Медиазона».

Заместитель главного редактора «Холода» Михаил Зеленский сообщил, что издание знает об иске Кобринского, но суть претензий журналистам неизвестна.

«Медиазона» допустила, что иск к журналистке «Холода» связан с публикацией «Блистательный профессор» от 18 ноября, в которой студентки РГПУ заявили о сексуальных домогательствах со стороны Кобринского. В материале утверждалось, что, «будучи профессором, Кобринский неоднократно приглашал студенток в гости, угощал их алкоголем, вступал с ними в сексуальные отношения; две девушки говорят, что он якобы принуждал их к БДСМ-сессиям».

Сам Кобринский в фейсбуке отрицал выдвинутые обвинения, называя их лживыми, и обещал обратиться в суд.

Никогда с моей стороны не использовалось никакое «служебное» положение. Интерес к женщинам — да, есть, приношу извинения. Ухаживания были. Предложения о встречах были. Я человек свободный и гетеросексуальный. Однако в любом случае женщина имела возможность ответить отказом и, например, прекратить общение. Это нормально.

В качестве второго ответчика в иске Кобринского указано издание «Народные новости», которое связывают с предпринимателем . В 2020 году оно выпустило несколько материалов о Кобринском, так, в январе вышла статья о том, что преподаватель якобы писал женщинам в соцсетях сообщения сексуального характера.

Александр Кобринский перестал работать в РГПУ имени Герцена в декабре 2019 года. Он написал заявление об увольнении после анонимных жалоб.

В ноябре 2019 года депутат Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский обратился в полицию с заявлением о клевете из-за публикаций в изданиях, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. В этих материалах утверждалось, что Вишневский во время работы в РГПУ имени Герцена якобы домогался студенток. Политик называл эти утверждения ложью. О возбуждении дела по жалобе Вишневского не сообщалось.

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