Бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он избил арбитра в любительском матче

Мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил бывшего футболиста Романа Широкова к 100 часам обязательных работ за избиение судьи Никиты Данченкова.

Помимо этого суд частично удовлетворил гражданский иск Данченкова и взыскал с Широкова 100 тысяч рублей.

Прокуратура просила дать Широкову 22 месяца колонии, а Данченков требовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Защита Широкова уже заявила, что считает приговор успехом и обжаловать его не будет.

Инцидент с избиением арбитра произошел 10 августа во время любительского матча между командами телеканала «Матч ТВ» и творческого объединения «Ничего обычного». Широков, выступавший за «Матч ТВ», получил красную карточку, после чего ударил судью Никиту Данченкова по голове, а когда тот упал, нанес ему еще удар ногой. Футболиста остановили другие игроки. Позже он принес извинения арбитру.

Статья об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, по которой судили Широкова, предусматривает до двух лет лишения свободы.

За свою спортивную карьеру Роман Широков выступал за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. С 2008 по 2016 год он играл в сборной России, последние два года он был ее капитаном.