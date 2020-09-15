На футболиста Романа Широкова завели уголовное дело. Он избил арбитра, выступая за команду «Матч ТВ»

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении бывшего полузащитника сборной России по футболу, 39-летнего , сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в правоохранительных органах. Первым об этом сообщило издание Baza.

Дело возбудили по заявлению арбитра Никиты Данченкова, оно расследуется по об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Адвокат спортсмена Вадим Лялин сказал ТАСС, что знает о возбуждении уголовного дела, но официального постановления пока не видел. В МВД это не комментировали.

Дело возбудили из-за инцидента, произошедшего 10 августа в четвертьфинале Московского Кубка Селебрити. Тогда на стадионе академии «Спартака» встретились любительские команды телеканала «Матч ТВ» и творческого объединения «Ничего обычного». Широков выступал за команду «Матч ТВ». Во время игры арбитр Никита Данченков показал Широкову красную карточку, после чего футболист избил его. Он ударил судью по голове, а когда тот упал, нанес удар ногой, после чего Широкова остановили другие игроки. Видео происшествия опубликовал журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Внимание. На видео показана сцена насилия, а также присутствует мат

У арбитра Никиты Данченкова диагностировали рассечение брови и небольшие повреждения в области шеи. У него также появилась гематома под глазом. Врачи, присутствовавшие на матче, оказали ему первую медицинскую помощь.

Данченков написал заявление в полицию. Адвокат арбитра Александр Островский говорил, что действия Широкова стоит квалифицировать как покушение на убийство из хулиганских побуждений. «Иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы по голове не назвать. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой», — говорил адвокат. После того, как полиция завела уголовное дело, Островский сказал, что не согласен с тем, по какой статье оно возбуждено, и пообещал подать жалобу в прокуратуру и Следственный комитет.

После инцидента Роман Широков через инстаграм извинился перед избитым судьей «за столь неподобающий поступок». «Я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернется в строй», — заявил Широков (авторская орфография сохранена).

После инцидента «Матч ТВ» отстранил Романа Широкова от работы на телеканале, где он работал с 2016 года — футболист подписал контракт с каналом после того, как завершил спортивную карьеру.

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Александр Бакланов