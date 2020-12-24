В Екатеринбурге бывшим полицейским отменили обвинительный приговор по делу об изнасиловании

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отменил обвинительный приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании, сообщает ТАСС.

Их освободили из-под стражи, суд назначил мерой пресечения запрет определенных действий (общаться друг с другом и с потерпевшей). Дело вернут суду первой инстанции, который рассмотрит его в новом составе.

Мотивировочная часть решения не известна. Суд обеих инстанций был закрытым (как правило, слушания о преступлениях против половой неприкосновенности проходят в закрытом режиме).

Ленинский районный суд Екатеринбурга 15 июля 2020 года приговорил полицейских Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова к шести годам каждого, их коллега Валим Мустафин получил шесть с половиной лет.

По версии следствия, в августе 2019-го они задержали 22-летнюю девушку и изнасиловали в патрульной машине.

Всех троих обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Патрульных уволили после служебной проверки, также уволили их непосредственных руководителей. Еще 14 сотрудников МВД разного уровня получили дисциплинарные взыскания.