Суд в Екатеринбурге дал троим полицейским от шести до шести с половиной лет по обвинению в изнасиловании в патрульной машине

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор троим бывшим полицейским по делу об изнасиловании женщины в служебном автомобиле УАЗ. Об этом говорится в сообщении «Зоны права», поступившем в редакцию «Медузы».

Вадим Мустафин приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима, а Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов — к шести годам каждый, рассказал адвокат потерпевшей Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Зоной права».

Бывших полицейских признали виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также в пособничестве в изнасиловании, сообщили в СК.

По версии следствия, ночью 18 августа 2019 года в Екатеринбурге трое полицейских изнасиловали в патрульной машине женщину 1997 года рождения. Как утверждали источники Znak.com, жертвой насилия стала уроженка Казахстана без гражданства РФ, которая занималась проституцией. Потерпевшая говорила, что полицейские в случае отказа грозили отвезти ее в отделение и «пустить по кругу».

После служебной проверки троих полицейских и троих их непосредственных руководителей уволили из ОВД. Еще 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.

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