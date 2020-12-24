Телеканал «Настоящее время» извинился перед депутатом Вяткиным. За то, что он якобы послал журналистов в жопу

Телеканал «Настоящее время» извинился перед депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным, который якобы накануне грубо общался с журналистами. Извинения опубликованы на сайте канала.

Телеканал «Настоящее время» приносит извинения депутату Государственной Думы России Дмитрию Вяткину за ошибку, допущенную во время попытки связаться с ним 23 декабря. Голос на записи телефонного разговора, которая прозвучала в нашем эфире, на самом деле не принадлежит депутату Вяткину. Была допущена техническая ошибка. Еще раз приносим свои извинения депутату Дмитрию Вяткину.

Вечером 23 декабря канал опубликовал репортаж, посвященный новому закону о лишении свободы за клевету в интернете. В нем содержался комментарий, приписываемый автору инициативы депутату от «Единой России» Дмитрию Вяткину. В кратком диалоге с журналисткой Ангелиной Казаковой собеседник сказал следующее: «Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу».

Сам депутат назвал аудиозапись подделкой. «Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи — явно не мой голос, кто там общается с журналисткой — понятия не имею. Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю», — написал Вяткин у себя в фейсбуке.

Закон Дмитрия Вяткина, одобренный Госдумой 23 декабря в третьем чтении, возвращает в статью 128.1 УК ответственность за клевету в интернете. Согласно закону, в зависимости от тяжести нарушение будет наказываться штрафом до одного миллиона рублей, обязательными или принудительными работами, арестом на два месяца или лишением свободы на срок до двух лет.