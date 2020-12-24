«Идите в жопу». Вот так депутат Вяткин из «Единой России» прокомментировал журналистам свой закон о клевете

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, автор поправок о лишении свободы за клевету в интернете, в грубой форме ответил журналистам, попросившим комментарий о его законодательной инициативе.

К парламентарию обратилась журналистка телеканала «Настоящее время» Ангелина Казакова. Их диалог опубликован в репортаже на сайте канала.

— Дмитрий Федорович, здравствуйте. Ангелина, телеканал «Настоящее время». Есть у вас минутка?

— Слушаю.

— Мы просто сегодня в новостях обсуждаем закон о клевете, очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять по поводу закона.

— Чего? Какой закон?

— О клевете.

— О чем?

— О клевете.

— Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу.

Законопроект Дмитрия Вяткина, одобренный Госдумой 23 декабря в третьем чтении, возвращает в статью 128.1 УК ответственность за клевету в интернете. Согласно закону, в зависимости от тяжести нарушение будет наказываться штрафом до одного миллиона рублей, обязательными или принудительными работами, арестом на два месяца или лишением свободы на срок до двух лет.

Статью о клевете декриминализировали во время правления Дмитрия Медведева в 2011 году. На следующий год, когда на пост президента РФ вернулся Владимир Путин, статью вернули в Уголовный кодекс, но она не предусматривала лишения свободы.