Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. Он забил 644-й мяч за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый мировой рекорд по числу голов, забитых за один клуб.

22 декабря в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» 33-летний аргентинец забил свой 644-й гол за каталонский клуб. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны».

Таким образом, Месси превзошел достижение бразильского футболиста Пеле — тот за свою карьеру забил 643 гола в составе клуба «Сантос», за который выступал с 1956 по 1974 год. Ранее Пеле уже поздравлял Месси, когда аргентинец сравнялся с ним по забитым мячам.

Сам Месси написал в инстаграме, что, когда начинал футбольную карьеру, никогда не задумывался, что побьет какой-либо рекорд, особенно, принадлежащий Пеле. Футболист поблагодарил за поддержку свою команду, семью и друзей.

Месси выступает в «Барселоне» с 2003 года. Он шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.