«Левада-центр»: россияне радикально разошлись в оценках «обнуления» Путина. Оно им либо очень нравится, либо категорически нет

Обнуление сроков президента Владимира Путина разделило россиян на две примерно одинаковые по размеру группы с диаметрально противоположным отношением к этому событию, социологи «Левада-центра».

32% респондентов заявили, что принятие поправки об обнулении вызвало у них «крайне отрицательные» эмоции (оценка 1 по пятибалльной шкале, которую предлагали социологи), в то время как у 35% они были «целиком положительные» (оценка 5). Остальные группы (нейтральные и умеренные положительные или отрицательные эмоции) в сумме набрали лишь 32% голосов.

Хуже всего к обнулению относятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (40% с «крайне отрицательными» эмоциями) и 25-29 лет (38%), а также предприниматели (55%), менеджеры (43%), специалисты (41%). Противоположной точки зрения придерживаются граждане старше 55 лет (47%), пенсионеры (49%), домохозяйки (44%), жители села (44%). В «Левада-центре» отметили, что раскол в обществе в данной ситуации происходит по линии зависимости тех или иных социальных групп от государства.

Те, кто независим от власти экономически и информационно, кто следит за событиями по интернету и живут в крупных городах, настроены к власти критически и чаще принимают сторону протестующих. Для этой части населения YouTube стал настоящей альтернативой телевидению с полноценной конкуренцией мнений.

Исследователи также зафиксировали разное отношение россиян к протестам в Хабаровске и Белоруссии: к происходившему в Хабаровске крайне положительно относились 29% респондентов, крайне отрицательно — 20%, в то время как протесты в Белоруссии поддержали лишь 15% опрошенных, а 42% отнеслись к ним резко негативно. В «Левада-центре» объяснили такое расхождение отсутствием желания разбираться в причинах недовольства других людей: респонденты могли себя представить на месте жителей Хабаровска, но им оказалось гораздо сложнее представить себя на месте белорусов.

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