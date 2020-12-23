Дональд Трамп помиловал двух фигурантов дела о вмешательстве России в американские выборы

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, которым помиловал 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще пяти людям.

В число помилованных вошли двое фигурантов в выборы президента США. Это бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, зять российского бизнесмена Германа Хана. Обоих обвиняли в даче ложных показаний в рамках расследования Роберта Мюллера.

В сентябре 2018 года Пападопулоса осудили по обвинению в даче ложных показаний ФБР о контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками. В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском деле» говорилось, что Пападопулос вел переговоры с британским профессором Джозефом Мифсудом, якобы имевшим связи в правительстве России.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми говорил, что поводом для начала расследования «российского дела» стала информация о разговоре Джорджа Пападопулоса с человеком в Лондоне об «украденной переписке, которая была у русских и могла навредить Хиллари Клинтон».

В ноябре Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ранее признал вину в том, что дал ФБР ложные показания о своих встречах с послом РФ в Вашингтоне. В июле Трамп смягчил приговор своему давнему другу и советнику Роджеру Стоуну, которого в рамках «российского дела» обвиняли в даче ложных показаний.

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