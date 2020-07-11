Трамп смягчил приговор своему другу и советнику Роджеру Стоуну, осужденному по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, смягчающий наказание, назначенное его давнему другу и советнику Роджеру Стоуну по обвинению в даче ложных показаний.

«Роджер Стоун уже значительно пострадал. К нему относились очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободный человек!» — сказано в заявлении Белого дома.

Речь идет не о помиловании, а только о сокращении тюремного срока. Таким образом, с 67-летнего Роджера Стоуна не снимут судимость, но он не станет отбывать наказание, указывает Reuters.

Трамп принял такое решение после того, как апелляционный суд отклонил ходатайство Стоуна, просившего отсрочить начало его 40-месячного тюремного заключения. Стоун должен был явиться в тюрьму 14 июля.

Представители Демократической партии США осудили действия Трампа, обвинив его в посягательстве на верховенство закона.

В феврале Роджера Стоуна признали виновным в даче ложных показаний, давлении на свидетеля и препятствовании расследованию Конгресса. Обвинения ему предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США 2016 года. Стоуна приговорили к 40 месяцам тюремного заключения.

Роджер Стоун стал шестым помощников Дональда Трампа, которого признали виновным по делам, начатым в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Расследование Роберта Мюллера завершилось весной 2019 года. Спецпрокурор пришел к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы, но не состояла в сговоре с Трампом и его штабом.

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