Бывший советник Трампа Роджер Стоун получил 40 месяцев тюрьмы по «российскому делу»

Советник Дональда Трампа в период президентской гонки 2016 года Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы и штрафу в 20 тысяч долларов, сообщает CNN.

Стоуна признали виновным в даче ложных показаний, давлении на свидетеля и препятствовании расследованию Конгресса. По версии обвинения, Стоун, в частности, скрыл от Конгресса, что в 2016 году пытался получить у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа компромат на соперницу Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Обвинение просило суд назначить Стоуну от семи до девяти лет тюрьмы. Трамп заявил, что с его бывшим соратником обращаются несправедливо. После этого Минюст США рекомендовал назначить Стоуну меньший срок. В ответ все четыре федеральных прокурора по делу Стоуна взяли самоотвод. Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Трамп не вмешивался напрямую в уголовные дела, но добавил, что президенту стоит прекратить писать в твиттер про Минюст, потому что это мешает Барру работать.

Роджер Стоун был задержан в январе 2019 года. Обвинения ему предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США 2016 года.

Расследование Мюллера завершилось весной 2019 года. Спецпрокурор пришел к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы, но не состояла в сговоре с Трампом и его штабом.