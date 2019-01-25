Бывшему политическому консультанту Трампа предъявили обвинения в рамках «российского расследования»

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в американские выборы 2016 года, предъявил обвинения политическому консультанту Роджеру Стоуну, который сотрудничал с президентской кампанией Дональда Трампа.

Согласно обвинению, Стоун давал ложные показания конгрессу по поводу своих утверждений о контактах с WikiLeaks, которая летом 2016 года публиковала документы национального комитета Демократической партии США — украденные, как считают следователи, сотрудниками российского ГРУ.

Он также пытался склонить другого свидетеля к даче ложных показаний по этому поводу.

В 2016 году Стоун, как сказано в обвинении, общался с сотрудниками штаба Трампа по поводу публикации документов, которые могли бы повредить кампании Хиллари Клинтон, а также делал публичные заявления о своих контактах с WikiLeaks.

Спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения в рамках «российского расследования» нескольким десяткам человек, из которых большинство — это предполагаемые сотрудники ГРУ, якобы занимавшиеся взломами и публикацией документов демократов, и сотрудники «фабрики троллей», предположительно пытавшиеся посеять рознь в американском обществе с помощью соцсетей.

Обвинения Мюллера в адрес американских граждан касаются, как правило, людей из кампании Трампа, которые давали ложные показания в рамках расследования. Информации о том, что кто-то из американцев был уличен в участии в «российском вмешательстве» в выборы, пока нет.