Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в России

Нижняя палата российского парламента на заседании 22 декабря приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Вытрезвители будут создавать на базе государственно-частного партнерства — такая форма позволит взимать плату с попавших в них людей.

Общие правила организации работы вытрезвителей определит правительство РФ.

Вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД. В последующие годы неоднократно появлялись сообщения о планах восстановить вытрезвители. Предложение о создании вытрезвителей на основе частно-государственного партнерства было выдвинуто Советом Федерации в марте 2019 года.

Система вытрезвителей существовала в Советском Союзе. С оказавшихся в таких заведениях взимали плату.

Вытрезвители в СССР

Милиционеры и фельдшер валят на пол, полотенце, смоченное в нашатырном спирте, накладывают на лицо Дневниковые записи о советских вытрезвителях

Вытрезвители в СССР

Милиционеры и фельдшер валят на пол, полотенце, смоченное в нашатырном спирте, накладывают на лицо Дневниковые записи о советских вытрезвителях