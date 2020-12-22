Экспертиза признала невменяемым жителя Екатеринбурга, застреленного росгвардейцами

Сотрудники Росгвардии застрелили Таушанкова в ночь на 1 июня — они пытались провести обыск в его квартире после того, как мужчину заподозрили в краже нескольких рулонов обоев из магазина. В Таушанкова выстрелили семь раз, он умер на месте — в Росгвардии утверждали, что тот вел себя агрессивно и спровоцировал бойцов.

Следственный комитет возбудил дело против самого убитого по статье о применении насилия к представителю власти — один из росгвардейцев утверждал, что Таушанков держал в одной руке кухонный нож, в другой — газовый баллончик.

При этом СК отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Таушанкова по заявлению его родителей.

Суд признал, что обыск в квартире у Таушанкова был незаконным, так как у росгвардейцев не было соответствующего постановления от полицейского следователя.