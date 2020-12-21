Умер писатель Александр Курляндский. Он придумал «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая»

Писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет, сообщают «Эхо Москвы» и Baza. Причина смерти Курляндского пока не уточняется.

Александр Курляндский — один из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Несколько его юмористических рассказов были экранизированы для альманаха «Ералаш».

Александр Курляндский. Декабрь 2018 года Семен Кац для «Медузы»

В 1988 году Курляндский как автор сценария «Ну, погоди!» вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.

Читайте также

«Советское искусство было ради чего-то — а тут волк гонится за зайцем. Никто не хотел за это браться» Автор «Ну, погоди!» Александр Курляндский — о смерти Сталина, «Маше и Медведе» и пенсионной реформе

Читайте также

«Советское искусство было ради чего-то — а тут волк гонится за зайцем. Никто не хотел за это браться» Автор «Ну, погоди!» Александр Курляндский — о смерти Сталина, «Маше и Медведе» и пенсионной реформе