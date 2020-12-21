S7 объявила о чартерах в Милан, Мюнхен и Рим для тех, у кого есть гражданство или вид на жительство в ЕС

S7 открыла продажу билетов на чартерные рейсы из Москвы в Мюнхен, Милан и Рим, сообщается на сайте авиакомпании.

Перелет этими рейсами «разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство [в этих странах]», уточняется в сообщении.

Чартеры будут еженедельными, обещает S7. По понедельникам, начиная с 28 декабря авиакомпания начнет перелеты по маршруту Москва — Мюнхен — Москва.

По вторникам с 29 декабря начнутся рейсы Москва — Рим и обратно. По средам с 30 декабря S7 будет выполнять перелеты Москва — Милан — Москва.

«Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ», — сказано в сообщении S7.

В середине ноября 2020 года S7 сообщила, что начнет выполнять чартерные рейсы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона) и Италию (Верона). Летать ими тоже могут только граждане стран ЕС или россияне с видом на жительство в странах союза. Для российских туристов страны ЕС закрыты.

В марте 2020-го из-за эпидемии COVID-19 Россия приостановила регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза. При этом, к примеру, «Аэрофлот» с начала лета выполнял из Москвы перелеты в том числе в Париж, Лондон, Нью-Йорк, Барселону. Пассажирские рейсы осуществляются под видом грузовых. Кроме того, с ноября «Аэрофлот» летает из Москвы в Ниццу и обратно.