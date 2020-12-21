Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль. Доллар стоит почти 75 рублей

Торги на Московской бирже открылись резким ростом курсов доллара и евро к рублю.

Так евро, по состояния на 10:45 мск, торговался по 91,12 рубля, подорожав с момента открытия торгов на 1,3 рубля. Выше 91 рубля биржевой курс евро предыдущий раз поднимался в начале декабря.

Доллар на Московской бирже в 10:45 мск стоил 74,89 рубля, на 1,58 рубля больше уровня закрытия предыдущих торгов.

Российская валюта дешевеет на фоне снижения мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне нефть сорта Brent утром 21 декабря стоит 50,52 доллара за баррель, снизившись на 3,3%. Американская WTI торгуется по 47,63 доллара за баррель (-3,2%).