ФАС потребовала от Booking.com отказаться от гарантии лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис Booking.com виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Претензии ведомства вызвала гарантия лучшей цены, которую Booking.com требует от отелей. Это означает, что отели не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.

ФАС заявила, что действия Booking.com приводят к ограничению конкуренции и ущемляют интересы отелей. Ведомство выдаст сервису предписание с требованием отказаться от гарантии лучшей цены.

Пресс-служба Booking.com заявила РБК, что компания разочарована решением антимонопольного органа. Booking.com вкладывает деньги в продвижение отелей и считает справедливым, что они указывают на сайте сервиса «по крайней мере ту же цену», что и на их собственных сайтах.

ФАС завела дело в отношении Booking.com в 2019 году по заявлению организации «Опора России».