Антимонопольщики завели дело на Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на Booking.com, сервис заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на сайте ФАС.

Компания, как утверждает ведомство, требует от отелей гарантии лучшей цены. По данным ФАС, сервис выставляет такие условия, чтобы варианты проживания больше нигде не предлагались дешевле, поясняет РИА Новости.

В ноябре ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении требования лучшей цены, сервис этого не сделал, что стало основанием для антимонопольного дела.

В начале 2019 года «Опора России» отправила в ФАС письмо, в котором утверждала, что Booking навязывает невыгодные условия сотрудничества за счет доминирующего положения на рынке. Доля сервиса, по оценке «Опоры России», достигает на российском рынке 70%.

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