Джо Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса в больнице города Ньюарк (штат Делавэр), сообщает СNN. Вакцинацию транслировали в прямом эфире.

Для прививки использовалась вакцина от Pfizer и BioNTech.

Будущая первая леди Джилл Байден также сделала прививку 21 декабря. Будущая вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф получат вакцину на следующей неделе.

Действующий президент США Дональд Трамп пока не делал прививку от коронавируса. Его вакцинируют после того, как это одобрят медработники Белого дома, заявили CNN в администрации Трампа.

Вакцинация от коронавируса в США стартовала 14 декабря, через два дня после одобрения первой вакцины — от Pfizer и BioNTech. 18 декабря американские власти одобрили вторую вакцину — от компании Moderna.