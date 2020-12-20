В Израиле началась вакцинация от коронавируса. Первым привился премьер-министр

В Израиле с 20 декабря стартовала национальная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Haaretz.

Первым человеком в стране, который сделал прививку, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Его публично привили еще накануне вечером в госпитале вблизи Тель-Авива. Следом за ним вакцинировался министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн. Процедура транслировалась в прямом эфире по израильскому телевидению.

Для вакцинации в Израиле используют препарат от компаний Pfizer и BioNTech. В страну уже поставлено более 500 тысяч доз вакцины.

На первом этапе будут привиты медицинские работники, люди старше 60 лет и входящие в группы риска. Также ожидается, что в первых рядах прививки сделают руководящим чиновникам, в том числе президенту, главе Генштаба и других членам кабинета министров Израиля. Следом за ними вакцину получат учителя и социальные работники, а затем и все остальные граждане страны.

Несмотря на старт вакцинации, Нетаниягу заявил, что в стране могут быть ужесточены меры по противодействию коронавирусу. В частности, премьер предложил закрыть международное авиасообщение в связи с выявленными новыми вариантами коронавируса в Великобритании и Южной Африке.

Массовая вакцинация уже стартовала в России, Великобритании, США и Канаде. В России используется вакцина «Спутник V», в других странах — препарат Pfizer и BioNTech.