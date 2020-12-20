«Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова вышла на свободу. Ее больше месяца держали под арестом за участие в оппозиционной акции

Обладательница титула «Мисс Беларусь-2008» и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба «Динамо» Ольга Хижинкова освободилась после административного ареста из следственного изолятора в Жодино, сообщает Tut.by.

Хижинкову задержали 8 ноября в Минске во время очередной воскресной акции оппозиции, участники которой требовали отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов в Беларуси.

Ее трижды судили по статье об участии в несанкционированном мероприятии, добавляя новые сроки административного ареста. В общей сложности она провела в заключении 42 дня.

22 ноября Хижинкова встретила в изоляторе на Окрестина в Минске свой 34-й день рождения. Журналистка Tut.by Александра Квиткевич, проведшая часть срока с Хижинковой в одной камере, рассказывала о тяжелых условиях содержания в изоляторе.