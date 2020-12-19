Власти Беларуси хотят ввести сбор за выезд из страны на автомобиле

Минфин Беларуси предложил ввести сбор за выезд из страны на автомобиле. Об этом сообщило белорусское агентство «Белта» со ссылкой на министра финансов Юрия Селиверстова.

Планируется, что сбор смогут вводить областные власти. Платить будут те, кто выезжает из страны на транспортных средствах, максимальная масса которых не превышает пять тонн.

Размер сбора не будет превышать трех базовых величин. Размер одной базовой величины в 2021 году составит 29 белорусских рублей (848 российских рублей).

Tut.by обращает внимание, что выехать из Беларуси в Россию можно будет без уплаты сбора.

Сбор за выезд из Беларуси на автомобиле предусмотрен законопроектом об изменении Налогового кодекса. 18 декабря его приняла Палата представителей — нижняя палата белорусского парламента. Теперь документ направлен на подпись Александру Лукашенко.

С 20 декабря гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство в этой стране запретили выезд из страны через наземные границы (кроме границы с Россией). Официальной причиной была названа пандемия коронавируса. Въезд в Беларусь через наземные границы был ограничен с 30 октября.