Беларусь объявила о закрытии наземных границ из-за коронавируса

Совет министров Беларуси решил временно запретить выезд из страны через наземные пункты пропуска. Об этом говорится в постановлении белорусского правительства, основные положения которого вступят в силу 20 декабря.

В постановлении сказано, что гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство в этой стране запретят выезд через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также речных портах.

Запрет не распространяется на обладателей дипломатических и служебных паспортов, командировочных и некоторые другие категории. Граждане Беларуси с видом на жительство в другой стране смогут выехать из Беларуси к месту постоянного проживания один раз за полгода . Также граждане смогут выехать из страны из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника в другой стране, а также на лечение, работу или учебу.

Согласно новому постановлению, белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь из стран, затронутых COVID-19, должны 10 дней соблюдать изоляцию . Иностранцы старше шести лет, въезжающие в страну, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус , сделанную за трое суток до въезда. Это требование среди прочего не распространяется на граждан, имеющих разрешение на проживание в Беларуси, а также на иностранцев, следующих транзитом.

Въезд в Беларусь через наземные границы ограничен (.pdf) с 30 октября.