Российских космонавтов начали прививать от коронавируса
Источник: Роскосмос
Космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб получили вакцину от коронавируса «Спутник-V», сообщает «Роскосмос».
Также прививку получили сотрудники Центра подготовки космонавтов, которые непосредственно взаимодействуют с космонавтами во время тренировок.
Через три недели Артемьев, Чуб и сотрудники Центра получат вторую прививку.
Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что за время пандемии среди работников космической отрасли COVID-19 заболели 13 тысяч человек, 78 умерли, напоминает «Интерфакс».