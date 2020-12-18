Российских космонавтов начали прививать от коронавируса

Космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб получили вакцину от коронавируса «Спутник-V», сообщает «Роскосмос».

Также прививку получили сотрудники Центра подготовки космонавтов, которые непосредственно взаимодействуют с космонавтами во время тренировок.

Космонавтов начали прививать от коронавируса youtube/Роскосмос

Через три недели Артемьев, Чуб и сотрудники Центра получат вторую прививку.

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что за время пандемии среди работников космической отрасли COVID-19 заболели 13 тысяч человек, 78 умерли, напоминает «Интерфакс».