Прокуратура потребовала для депутата Юлии Галяминой три года колонии по «дадинской статье»

Государственное обвинение попросило Тверской районный суд Москвы приговорить муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину к трем годам лишения свободы по о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

Поводом для уголовного дела стала акция против поправок к Конституции РФ, прошедшая в Москве 15 июля. Тогда задержали 147 человек, в том числе Галямину. За полгода до этого вступили в силу два решения о штрафах, вынесенных в отношении депутата из-за акций протеста, прошедших в Москве летом 2019 года.

Галямина называла уголовное преследование «политическим давлением».