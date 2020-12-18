Болгария выслала шестого российского дипломата за год. Как и остальных, его заподозрили в шпионаже

МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата, подозреваемого в том, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну, чтобы передать ее российской военной разведке. Он должен покинуть страну в течение 72 часов, говорится в сообщении министерства.

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат с 2017 года собирал секретную информацию военного характера, например, о количестве американских военных, приезжающих в страну на учения.

Из Болгарии высылают военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ, сообщили в фейсбуке представители российской дипмиссии. На сайте посольства сказано, что эту должность занимает полковник Василий Сазанович.

Это шестой российский дипломат, высланный из Болгарии с октября 2019 года. Всех дипломатов, объявленных персонами нон-грата, подозревали в шпионаже.