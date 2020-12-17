Восемь детей пропали в подмосковных пещерах Сьяны

Группа из 10 человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышла из вблизи Домодедово в Московской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС.

Группа туристов направилась в пещеры около 11 утра 17 декабря, после чего перестала выходить на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Интерфакс» пишет, что люди должны были выйти в 19 часов.

В группе восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет (по другим данным, от 9 до 12 лет). Анонимный телеграм-канал «112» опубликовал список с именами потерявшихся людей.

Одного человека нашли живым у пещеры в шоковом состоянии, уточняют телеканал «360» и издание Life. РИА Новости в то же время пишет, что у входа в пещеры группу ждал инструктор. Инструктор направил детей в пещеры с родителем одного из детей, уточняет ТАСС со ссылкой на источник. Life при этом пишет, что группа заблудилась во время экскурсии, после чего инструктор пошел искать выход, оставив детей с еще одним взрослым, и спустя два часа наткнулся на спасателей. О том, что дети заблудились, также пишет ТАСС.

На месте работают спасательные отряды МЧС.